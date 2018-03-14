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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

Evden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - KOCAELİ

- Şüphelilerin gözaltına alınması - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiEvden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin kiraladığı aracı takibe aldı.Aracın ilçedeki bir otoparkta olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliler Mert Çetin (22), Uğur Demirci (23) ve Efecan Darboğaz'ı (24) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan Çetin'in, aynı suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası olduğu, Uğur Demirci'nin de başkasına ait kimlik taşıdığının tespit edildiği öğrenildi.

Polis Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri 

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