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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Evden hırsızlık iddiası - SAMSUN

Evden hırsızlık iddiası - SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyete getirilişi Samsun 'da evden hırsızlık iddiası - Bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.İddiaya göre, Gülbahçe U. (23), Kayseri'den ziyarete gelen ablası Hanife B. (34) ile Yenimahalle Mahallesi'nde bir eve girerek 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bin 300 lira para çaldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.Öte yandan, zanlılardan Gülbahçe U'nun 20, ablası Hanife B'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ziynet Eşyası Kamera Hırsız 

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