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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evden drone çalan hırsız kamerada İzle

Evden drone çalan hırsız kamerada İzle

Apartmanın bahçesine girmesi

Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-Binaya merdiven dayaması

( İSTANBUL )- Drone hırsızı tutuklandı İSTANBUL

- Bakırköy'de bir eve girerek drone çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Farklı tarihlerde 2 farklı adresten hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir eve giriş anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 2 ayrı evden hırsızlık yapılması ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kimliğini belirledikleri hırsızı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Osman A. isimli şahsın, girdiği evlerden piyasa değeri 5 bin lira olan bir drone ile cep telefonu gibi değerli eşyaları çaldığı belirlendi. Drone hırsızı tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın bir eve giriş anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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