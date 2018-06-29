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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Zanlının apartmana girip çıkarken çekilen görüntüsü

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Galler 

-Zanlının adliyeye sevk edilirken görüntüsü
-Polislerin zanlıyı götürmesi

( ADANA -HD)- Adana'da bir eve girerek cep telefonu çalan hırsız çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı ADANA

- Adana'da bir eve girerek cep telefonu çalan hırsız çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3'üncü katında oturan İrfan Y., cep telefonunu şarja takıp evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen İrfan Y., cep telefonunun çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerinden eşgalini belirledikleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ayrıca, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir evden 800 lira değerindeki cep telefonunu çalıp kaçan kişinin verilen eşgallerle aynı olduğunu saptadı. Soygunların gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Kemal K. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlının sorgusunda, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim. Apartmana asker arkadaşımı aramak için girdim. Vatandaşlar beni merdivende görmüş olabilir, fakat ben telefon çalmadım" dediği öğrenildi. Polisin diğer olayı hatırlatması üzerine de zanlı, " Diğer eve de kavga ettiğim adamı bulmak için için girmiştim" dediği belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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