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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evden çalındığı iddia edilen altınlar elektrik panosunda bulundu - BARTIN

Evden çalındığı iddia edilen altınlar elektrik panosunda bulundu - BARTIN

- Çalındığı iddia edilen ziynet eşyalarından görüntü - Altınları çalınan Nezahat M'nin konuşması - Altınların bulunduğu elektrik panosunun fotoğrafıBARTIN (AA) - Bartın 'da evden çalındığı iddia edilen ve yaklaşık değeri 50 bin lira olan altınlar, apartman boşluğundaki elektrik panosunda bulundu.Karaköy Mahallesi'nde oturan Nezahat M, evinden 2 bilezik, 5 Reşat altın, 1 Reşat altın kolye ve 1 altın yüzüğün çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, altınların poşete sarılı şekilde bina içerisindeki elektrik panosuna saklandığı tespit edildi.Yaklaşık değeri 50 bin lira olduğu belirlenen altınlar, sahibine teslim edilirken, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Polis 

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