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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Evden 3 kamyonet çöp çıktı - MANİSA

Evden 3 kamyonet çöp çıktı - MANİSA

- Evden detaylar - Belediye ekiplerinin evin içinde biriken çöpleri temizlemesiEvden 3 kamyonet çöp çıktıMANİSA (AA) - Manisa Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 kamyonet çöp çıktı.Yunusemre ilçesi Mesir Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, yalnız yaşayan 67 yaşındaki komşularının evinde çöp biriktirdiği yönünde Yunusemre Belediyesine şikayetçi oldu.Yapılan başvuru üzerine apartmana giden zabıta ekipleri incelemede bulundu.İnceleme sonucunda evde temizlik işleri müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Evden 3 kamyonet çöp çıkartan belediye temizlik görevilileri, evi dezenfekte de etti.Bu arada, ev sakini sağlık sorunları nedeniyle evini temizleyemediğini belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta 

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