Evdeki esrarı narkotik köpek buldu

-- Operasyondan detaylar



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da, bir evde gizlenen esrar, narkotik köpeği ’Ateş’ sayesinde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ardahan’ın Hanak ilçesinde, jandarmanın narkotik köpeği ’Ateş’ ile eve düzenlediği operasyonda, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ele geçirildi. Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyünde, E.E.’ye ait evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ’Ateş’ ile operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada; çeşitli yerlere gizlenen, satışa hazır 10 kilo 312 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüpheli E.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



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