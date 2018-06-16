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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Evde yemek olmadığı için çocuklar iftarlarını camide yaptılar' - NAİROBİ

'Evde yemek olmadığı için çocuklar iftarlarını camide yaptılar' - NAİROBİ

"Evde yemek olmadığı için çocuklar iftarlarını camide yaptılar" - NAİROBİ - Kenya’nın en büyük gecekondu mahallelerinden Kibera'dan detay görüntüler - Müslüman Zeynep Fatuma manavdab alışveriş yapması - Zeynep Fatuma'nın iftar yemeği hazırlaması - Müslüman Zeynep Fatuma ile röportaj - Fatuma'nın en büyük oğlu Adem ile röportaj - Fatuma çocukları ile birlikte iftar açmasıNAİROBİ (AA) - Kenya’nın en büyük gecekondu mahallelerinden Kibera’da yaşayan Müslüman Zeynep Fatuma, 10 yıldır tek odalı, tenekeden yapılmış evde 6 yetim çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.Başkent Nairobi’de yaklaşık 2 milyon yoksulun yaşadığı Kibera Mahallesi'nde barınan Fatuma, yıllar önce eşi tarafından terk edildi.İngiliz sömürge yönetimi tarafından 19. yüzyılın ortalarında Sudan'dan Kenya'ya getirilen "Nübyelilerden" olan Fatuma, 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyor.Hayat mücadelesini AA muhabirine anlatan Fatuma, eşinin yaklaşık 10 yıl önce Müslüman olacağı bahanesiyle kendisini kandırarak kaçtığını söyledi.

Anne ve babasını erken yaşta kaybeden Fatuma, kocası kaçtıktan sonra bir başına kaldığını, o dönemde kendisine büyükannesinin sahip çıktığını ifade etti.
Fatuma, "Büyükannemin desteğiyle ufak bir işe başlamıştım. Evde samosa ve mandazi dediğimiz hamur işlerini yapıp sokakta satıyordum. Fakat büyükannem ölünce biz yine bir başımıza kaldık. Çocuklarımla çok zor zamanlar geçirdik." dedi.
Bir okulda hizmetli olarak çalıştığını belirten Fatuma, "Okuldan aldığım maaş yeterli değil. Çocuklarımın okul ücretlerini ben ödüyorum. Kıyafetlerini ben alıyorum. Karınlarını ben doyuruyorum. Onların okul ücretlerini çıkarınca geriye 20 dolar gibi bir para kalıyor. Elimdeki bu para da evi geçindirmemize, yiyecek bir şeyler almamıza yetmiyor." diye konuştu.

İftar Yemeği Alışveriş Yaşam Mücadelesi Gecekondu Muhabir 

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