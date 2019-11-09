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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evde yapılan aramada 217 akrep ele geçirildi - MARDİN

Evde yapılan aramada 217 akrep ele geçirildi - MARDİN

- Ekiplerin bir evde yaptıkları aramada şeffaf kutulara konulmuş canlı akrepler bulması - Akreplerin konulduğu kutuların kamyonete taşınması Mardin 'de bir evde 217 akrep ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Kızıltepe ilçesindeki bir evde 217 akrep bulundu.Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.H.Ç'ye ait olan evin bodrum katına inen polis ekipleri, şeffaf kutularda 217 canlı akrep gördü. Muhafaza altına alınan akrepler önce Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine, daha sonra da Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.H.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Akrep Akalan Polis Ekipleri 

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