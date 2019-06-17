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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı İzle

- Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı İzle

Sokaktan görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Güçleri Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polis aracından görüntü
-Evden görüntü
-Sokak tabelasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (MB-AKK-Y)
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