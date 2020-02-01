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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı

Evde üzerine dolap devrilen çocuk ağır yaralandı

Çocuğun ambulansa alınmasından görüntü,

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Paletli Ambulans Yaralı Çocuk 

-Çocuğa ilk müdahalenin yapılmasından görüntü,
-Genel detay,

( SİİRT )- Yaralı çocuk kar nedeniyle kapanan yolda UMKE ekiplerinin paletli ambulansıyla hastaneye kaldırıldı SİİRT

- Siirt’te üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine bağlı Bostancık köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, dolabın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı çocuk daha sonra paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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