Evde unuttuğu cüzdanı faciayı önledi Haberi

-Ambulanstan görüntü

-Sokak tabelasından görüntü

-Evden görüntü

-Evin içerisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eşi ile dışarı çıkan adam evde cüzdanını unuttu. Yolda durumu fark eden adam, cüzdanını almak için geri döndüğü sırada evinden duman çıktığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek faciayı önledi. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 353. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile dışarı çıkan koca, cüzdanını evde unuttuğunu fark etti. Cüzdanını almak için geri dönen ismi öğrenilemeyen kişi, sokaklarına girdiği sırada evlerinden duman çıktığını gördü. Talihsiz adam vakit kaybetmeden durumu itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katında çıkan yangını, diğer evlere sıçramadan söndürdü. Adamın unutkanlığı büyük bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

