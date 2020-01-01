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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı

Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı

Doktorun ve itfaiyenin müdahalesi

Parmak Hastane Kadın Hasta 

-fotoğraflar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadının parmağı yüzük nedeniyle sıkıştı, yüzük itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı İSTANBUL

- Pendik’te evinin banyosunda çalışırken elinin üzerine düşen kadın, parmağının yüzükte sıkışmasıyla neredeyse parmağından olacaktı. Elinin üzerine düşen kadının parmağı, yüzük nedeniyle sıkışarak yaralandı. Parmaktaki yüzük itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra, kadın tedavi altına alındı. Pendik’te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın evinin banyosunda iş yaptığı sırada elinin üzerine düştü. Kadının parmağı yüzük nedeniyle sıkışarak yaralandı. Parmağından yaralanan kadın hastaneye başvurdu. Kadının parmağı şırıngayla uyuşturulduktan sonra parmakta takılı kalan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı. Ardından tedaviye alınan kadının iyi durumda olduğu öğrenildi. (HA-CGK-
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