Evde sağlık hizmetleri oy kullanamayan hastalar için seferber oldu

-Ambulansla taşınan yaşlı adam

-Sandalye üzerinde taşınan kadın

-Oy kullanmaları



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri birimi, sandık başına gidemeyecek olan vatandaşların yardımına koştu. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimine daha önceden yatalak olduklarını bildirmeyen aileler, 24 Haziran seçimleri için sandık başına gitmek isteyen vatandaşları evlerinden alarak sandık başına kadar götürüp, ardından tekrar evlerine bırakıyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Kıran Mahallesi'nde ikamet eden ve yatalak olan 73 yaşındaki Abo Taş’ı evinden sedye ile alarak sandık başına götürdü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanacağı Atatürk İlkokulunun üçüncü katına sedyeyle taşınan yaşlı adam, oğlunun yardımıyla perde arkasında oyunu kullandı. Sandık görevlilerinin de yardımıyla oyunu kullanan yaşlı adam zarfı mühürlü sandığa attıktan sonra ekipler tarafından tekrar ambulansla evine götürüldü. Cumhuriyet İlKokulunda oyunu kullanmaya gelen ve kısa süre önce ameliyat olduğu öğrenilen Sitti Gür isimli yaşlı kadın ise, merdivenleri çıkamadığı için sandık görevlileri tarafından bir sandalyeye oturtularak taşındı. (MK-ŞAK-

