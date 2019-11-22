Evde sağlık hizmeti ile 3 bin hasta sağlıklı dişlere kavuştu İzle

-Ekibin araca binmesi

-Ekibin hastanın evine gelmesi ve zili çalması, hasta yakını tarafından karşılanması

-Diş doktorunun hastanın yanına gelmesi ve halini sorması

-Doktorun hastayı, yatağında muayene etmesi

-Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı'nın röportajı

-Hasta yakınlarının röportajı



( KAYSERİ )- Kayseri'de hastaneye gidemeyecek durumda olan hastaların evde sağlık hizmeti ile evlerinde diş tedavileri yapılıyor KAYSERİ



- Kayseri'de Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 2008 yılında başlatılan evde sağlık hizmetleri kapsamında 3 bine yakın hastanın diş tedavisi yapıldı.Yatağa bağımlı ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen hastalara 2008 yılından beri verilen evde sağlık hizmetleri, hem hastaları hem de hasta yakınlarını rahata kavuşturuyor. Yatağa bağımlı olan veya yürüyemeyen diş rahatsızlığı olan yakınlarını hastaneye getirip götürmekte zorlanan hasta yakınlarının 444 38 33 numaralı telefonu arayarak kendilerine ulaştığını söyleyen Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini Başhekim Yardımcısı Dt. Kazım Coşkun, evde sağlık hizmeti veren ekipte iki diş hekimi, bir protez teknisyeni ve bir hemşirenin bulunduğunu söyledi.



Dt. Coşkun, "Evde sağlık hizmetinde hastalarımızın genel sağlık durumları da göz önünde bulundurularak diş çekimi, protez yapımı, protez tamiri gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca ev şartlarında yapılamayacak işlemler var ise taşıma ekibimizle koordineli bir şekilde çalışılarak hastalarımız hastanemize getirilmektedir. Hastaneye getirilen hastalarımız hastanemizde uzman hekimlerimizin de görüşleri alınarak koordineli bir şekilde tedavilerine başlanıp, tedavi sonrası sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlanmaktadır" dedi.

Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından bugüne kadar 3 bine yakın hastaya hizmet verildiğini açıklayan Coşkun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla çıktığımız bu yolda hastalarımızın tedavilerini yapmak tabii ki bizleri mutlu etmektedir. Bunun yanında bizim için daha önemli olan ise hastaların hayır dualarını almaktır. Evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında büyük emeği geçen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye ve hastanemizde bu hizmeti yakından takip eden Başhekimimiz Dt. Ahmet Kuzu’ya teşekkür ediyoruz. Son olarak hastalarımız bu hizmetten yararlanmak istiyorlarsa bizleri 444 38 33 numaralı telefondan arayarak başvurularını yapabilirler" diye konuştu.

Eşi yüzde 98 engelli olan ve evde sağlık hizmeti uygulamasından faydalanan Meliha Tokdemir'in eşi Osman Tokdemir, "Hastam, yüzde 98 oranında engelli. Yürüyemiyor, yatalak ama bilinci yerinde. Evde Sağlık Hizmetleri biriminden sağlık hizmeti alıyoruz. Dişinde sıkıntı vardı. Hemen ekipler geldi muayene ettiler ve dişine protez yaptılar. Haftada iki defa geldiler ve ilgilendiler. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun. Hastamızın hastaneye gitme imkanı yok. Çok güler yüzlü bir ekip ve ilgili bir ekip. Hepsinden memnunuz" şeklinde konuştu.

82 yaşındaki annesi Ülker Özorol'a bakan Nevin Şaşmaz, Evde Sağlık Hizmetleri birimi ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde tanıştığını anlatarak, "Annem 82 yaşında, alt ve üst çene dişleri komple yapılacaktı. Annemi zar zor hastaneye götürdüm. Diş hastanesindeki panoda evde sağlık hizmeti verildiğine yönelik afişi gördüm ve yetkililerle görüştüm. Hemen ilgilendiler. İlk tedavi hastanede oldu. Daha sonraki tedaviler evde oldu. Hemen geldiler ilgilendiler ve tedavisini yaptılar. Bu uygulamayı hizmete sokan ve çalışan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



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