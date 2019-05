Evde ölüm tehlikesiyle oturan ailenin yaşam mücadelesi

-Evin içerisinden görüntü

-Çatlaklardan görüntü

-Mutfaktan görüntü

-Banyo ve bulaşıkların yapıldığı yer

-Bulaşıkların yıkanması

-Röportajlar

-Genel ve detay



( ADIYAMAN -ÖZEL) - Günden güne kayan ve çatlaklar oluşan evde aynı yerde hem bulaşık yıkıyor hem banyo yapıyorlar - Eşini yıllar önce kaybeden anne 2 çocuğunu zorluklarla okutmaya çalışıyor ADIYAMAN



- Adıyaman’da 13 yıl önce eşini kalp yetmezliğinden dolayı kaybeden ve 2 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren anne, yapı teknik uzmanları tarafından oturulmaması gerektiği söylenen ve her geçen gün biraz daha kayan, banyosu ve mutfak tezgahı olmayan evde ölüm korkusuyla yaşıyor. Adıyaman’ın Kömür beldesine bağlı Zor köyde ikamet eden Sitiye Yılmaz (37), 13 yıl önce eşi Abdullah Yılmaz’ı, kalp yetmezliğinden dolayı kaybetti. Eşini kaybeden Sitiye Yılmaz, Zeynep (17) ve Diyar (14) adlı çocuklarını zor şartlarda büyüttü. Yılmaz, eşi tarafından yıllar önce yapılan toprak evin her geçen gün kayması ve kaymadan dolayı duvarlarda oluşan büyük çatlaklar nedeniyle daha zor günler yaşamaya başladı.

Yapı teknik uzmanları tarafından incelenen evde oturulmaması gerektiği belirtilirken, Sitiye Yılmaz gidilecek bir yerleri olmadığı için ölüm korkusuyla kayan evde kalmaya devam ediyor. Evlendikleri yıllarda eşinin aldığı ve adeta hurdaya dönen bir fırın, motoru çalışmayan bir buzdolabı, tezgahı ve banyosu bulunmayan evde iki çocuk ile beraber oturmaya devam eden kadın, ev konusunda hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Üç kişilik aile, evin mutfak tezgahı ve banyosu olmadığı için evin koridor kısmında hem banyo yapmak hem de bulaşıklarını yıkamak zorunda kalıyor. Hayatını kaybeden eşinin daha önceden yaptırdığı tarım sigortasından kendisine her ay verilen 500 TL maaş ile hayata tutunmaya ve çocuklarını okutmaya çalıştığını söyleyen Sitiye Yılmaz, “Benim evim yıkılacak hiçbir şeyimiz yok. İki tane çocuk var, ayakkabıya yetiştiremiyorum, elbiselere yetiştiremiyorum, kitap ve defterlerine yetiştiremiyorum. Hiç bir şey de yapamıyorum, çalışamıyorum. Eşim de 13 senedir vefat etmiş. Evimiz yıkılacak işte. Bize yardım etmelerini istiyoruz. Durumumuz kötü ne güneş enerjisi var, ne tezgahımız var, hiçbir şeyimiz yok. Biz idare ediyoruz, evimizde gidecek işte. İki tane çocuktur okula gidip geliyorlar hiçbir şeyleri yok zor durumdayım yani birilerinin bize yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

Daha önceden bir çok köy okuluna ve maddi durumu kötü olan ailelere yardımda bulunan Gönüllü Ev Kadınlarından Zeynep Kaya ise “Biz de yardım için geldik ama durumları gördüğümüzden daha kötü. 2 tane çocuğu var zor şartlarda okutuyor. Hiçbir geliri yok hani biz yapabildiğimiz kadar yardım yapmaya çalışıyoruz ama yeterli değil. Bu konuda isterim ki yardımsever insanlarımızın bu konuda ailemize destek çıkmazlarıdır. Çünkü Zeynep diye bir kızımız var okumayı çok istiyor, en azından ona destek çıkmalarını bir şekilde duyarlı olmalarını istiyoruz. Sizler de içeride gördünüz, içeride hiçbir şey yok. Zaten çatlaklar çok fazla yıkılma endişesi var. Burada oturulmaması gerektiğini söylemişler o sebepten dolayı istiyoruz ki en azından hiç olmadı ev konusunda bir yardımda bulunsunlar” diye konuştu.