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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Evde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Güvercinin kurtarılması

Mahsur Kaldı Polis Polis Kontrolü Polis Ekipleri Trol 

-Güvercinin salınması
-Röportajlar

( SİVAS ) - İki gündür evden sesler geliyordu polis kontrolünde eve girdiler- Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı SİVAS

- Sivas'ta ev içerisinde mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Sularbaşı mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Evin içine girerek mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibinin başka bir ilde olduğu öğrenildi. Daha sonra itfaiye ekipleri polis kontrolünde pencereden eve girdi. Ev içerisinde yaklaşık 2 gündür mahsur kaldığı düşünülen güvercin kurtarılarak doğaya salındı.
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