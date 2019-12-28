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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Görüntüler whatsap grubunda

( ANKARA ) ANKARA

Çilingir Yaşlı Kadın İtfaiye Merdiveni 


- Başkent’te evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evinin kapısı kitlendi. Kapının kilitlenmesinden korkan kadın yaşlı çilingir çağırdı. Çilingirinde kapıyı açamaması üzerine yaşlı kadın balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Komşular itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışmalar yaptı. Balkondan yardım isteyen kadın itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılmanın mutluluğu yaşlı kadının gözüne yansıdı. Kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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