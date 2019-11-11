Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı - BURSA Video

Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı - BURSA Video

- 9 katlı apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri - Ekiplerin hazırlık yapması - itfaiye aracının merdiveniyle 7. kata çıkılması - İtfaiye ekiplerinin eve girmesi Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardıBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, evde kilitli kalan üç çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Esenevler Mahallesi'nde, 9 katlı apartmanın 7. katında oturan aile, üç çocuğunu evde bırakarak, üst komşuya ziyarete çıktı. Ziyaret sonrası eve gelen aile defalarca zile basılmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.Çilingir de kapıyı açamayınca polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de kapıyı açamadı. Daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle 7. kata çıkıldı.Eve giren itfaiye ekipleri, içeriden kapıyı açarak, çocukları ailelerine teslim etti. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve uyudukları için kapıyı açmadıkları öğrenildi.

Çilingir Polis İtfaiye Aracı Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı