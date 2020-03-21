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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
‘Evde kal’ çağrısına aldırış etmeden balık tuttular

‘Evde kal’ çağrısına aldırış etmeden balık tuttular

Gestaş iskelesinden detay görüntü

Koronavirüs Amatör Balıkçı Akkale Amatör Balık Tutma 

-balık tutan amatör balıkçılardan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, koronavirüs nedeniyle ‘Evde kal’ çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam ettiler. Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye’de de her geçen gün enfekte sayısında artış yaşanıyor. Hükümet tarafından vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yapılırken, Çanakkale’de bu çağrıya uymayan vatandaşlar dikkat çekti. Güneşli ve güzel havayı gören vatandaşlar Gestaş İskelesine gelerek balık tuttular. Aralarında kadınlarında bulunduğu amatör balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.
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