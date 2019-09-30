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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti - KONYA

Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti - KONYA

- Yangının çıktığı evden görüntüler - Yaşlı çiftin yakını ile röportaj - Evin önünde bekleyen itfaiye aracı, görevliler ve mahalle sakinleri Konya 'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybettiKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Emen Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde bulunan tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evin önünden geçen kişinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu.Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Evdeki incelemede 80 yaşındaki alzaymır hastası Ahmet ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucu'nun cansız bedenleri bulundu.Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye Aracı Cenaze Yaşlı Çift Yangına Müdahale 

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