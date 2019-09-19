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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı

Evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı

İzmir 'in Buca ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında, buzdolabının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.Kozağaç Mahallesi 273/1 Sokak'taki 2 katlı binanın 1. katında Demir Y'ye ait evde, ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından yangın çıktı.Yangının ardından buzdolabının patlaması sonucu Demir Y, eşi Gülzade Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen kızları yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.112 Acil Servis ekiplerince Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Buzdolabı Polis Alabalık Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı 

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