Evde anne, iş yerinde trafik polisi İzle

Trafik polisi Seval Onuralp: - "Çalışan kadın, güçlü kadındır"



- Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Seval Onuralp, erkeklerle özdeşleşen zorlu polislik mesleğindeki başarısıyla dikkat çekerken, evde de iki çocuğuyla ilgileniyor. Bölgenin zorlu şartlarına rağmen her mevsim görevini meslektaşı olan diğer kadın polislerle birlikte başarıyla sürdüren trafik polisi Seval Onuralp, iş yaşamının yanında çocuk bakımı ve ev işleriyle de meşgul oluyor. Polis memuru Onuralp, bu nedenle 16 yıldır çifte mesai yapıyor. Önceliğinin her zaman işi olduğunu ve bunun için çoğu zaman çocuklarının arka planda kaldığını belirten Onuralp, “İnsan hayatı bizim için önemlidir. Bu işi yaparken de insan hayatını düşünerek yapıyoruz. O yüzden mutluyuz” dedi.

“Önceliğimiz her zaman işimiz oldu” Çalışan kadının her zaman güçlü kadın olduğunu savunan Onuralp, mesleğini diğer kadınlara da tavsiye etti. Seval Onuralp, çocukken hayal ettiği mesleğini yaklaşık 16 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi. 5 yıldır Van’da görev yaptığını söyleyen Onuralp, “Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Meslekte zaman zaman zorlandığımız oluyor. Ancak önceliğimiz her zaman işimiz oldu. İki evladım var. İşim gereği onlar bazen ikinci planda kalabiliyor. Kendimizi düşünmeye ve zaman ayırmaya vaktimiz olmuyor ama yine de bu mesleği seviyoruz” diye konuştu.

“İnsan hayatı bizim için önemlidir” Trafik kazalarının önlenmesinde trafik polisinin önemli rolü olduğunu ve bu yüzden bu mesleği yapmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Onuralp, “Bu işi yaparken de insan hayatını düşünerek yapıyoruz. O yüzden mutluyuz. Daha önce Ağrı’da görev yaptım. Genel olarak Ağrı’nın kültürel yapısı Van ile aynıdır. Bu nedenle zorlanmıyorum. Van’ı ve insanlarını çok seviyorum” dedi.

“Polislik gururlu bir meslek” Polislik görevini yapmak isteyen kadınlara da tavsiyelerde bulunan Onuralp, polisliğin gururlu bir meslek olduğunu söyledi.



Çok istediği polislik mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Onuralp, “Bu meslekte zorlandığımız oluyor ancak zorluk bile bizler için ikinci planda kalıyor” şeklinde konuştu.

“Çalışan kadın, güçlü kadındır” İş ve ailesinden dolayı kendisine zaman ayıramadığını ancak buna rağmen mutlu olmayı başardığına dikkat çeken Onuralp, şunları kaydetti: “İşe gelirken çocuklarımızı ya bakıcıya ya da kreşlere bırakıyoruz. Onlara yetmediğimizi düşündüğümüz için üzülüyoruz. Ancak bu mesleği yaparak da birçok insana fayda sağlayabiliyorsunuz. Çalışan kadın, her zaman güçlü kadındır. Öncelikleri iş, eş ve çocukları oluyor. Kendine çok fazla zaman ayıramıyor, ama bu kadının doğasında var ve bunlarla da mutlu olabiliyor.”