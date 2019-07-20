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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Evde alkol alıp sızan şahıs ekipleri harekete geçirdi Haberi

Evde alkol alıp sızan şahıs ekipleri harekete geçirdi Haberi

Ekiplerin kapıyı kırmaya çalışması

Polis Bild Efes Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kapının açılması ve ekiplerin içeri girmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dün akşamdan bu yana kendisinden haber alınamayan şahıs, polis, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından oturduğu evin kapısı kırılıp içerisi girilince yatak odasından alkol alıp sızdığı görüldü.
Olay merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Yıldız City 2 sitesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki M.S.D.’nin ailesi, şahsın oturduğu eve gelerek kapıyı çaldı. Birçok kez kapıyı çalan kapının açılmaması üzerine M.S.D.’nin ailesi bunun üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri şahsın oturduğu apartmanın 3’üncü katına çıkarak bir süre kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girdiğinde şahsın yatak odasında alkolün etkisiyle sızıp kaldığını görünce ailesine söyledi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ailesi rahat bir nefes aldı. Daha sonra sağlık görevlileri, itfaiye ve polis ekipleri tutanak tutarak evden ayrıldı.
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