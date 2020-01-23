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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi İzle

Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi İzle

Polisin eve girmesi

Polis Adli Tıp Harekete Geç 

-Esrarları bulması
-Esrarları çıkarması
-Zanlının adli tıpa getirilmesi
-fotoğraf

( ADANA )- Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi ADANA

- Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesinde bir evde yüklü miktarda esrar olduğu ve evden satış yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçerek eve baskın yaptı. Evin etrafını çevirip içeri giren polisler evde satışa hazır halde 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Polis Adnan K. (36) isimli zanlıyı gözaltına aldı. Uyuşturucuya da el koyan polis zanlıyı sorgulamak üzere emniyete getirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. (FKE-
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