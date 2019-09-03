Evcil papağana verilen alkol, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu

-cep telefonu ile papağana alkol verilmesi



( AYDIN )- Didim’de sosyal medyaya düşen papağana içki videosu tepkileri de beraberinde getirdi AYDIN



- Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Görüntülerde sahibinin elinde duran papağan, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi. Papağan’ın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvan severlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletmede konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Söz konusu işletmede açıklamasında “Sosyal medya üzerinde konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.

Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olayı tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular. Öte yandan işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. (HÇ-İK-

