Evcil Hayvanlar Parkı'nın yeni üyeleri - ANKARA İzle
- Evcil Hayvan Parkı'ndan genel görünüm - Midilli atları ve yavruları - Tiftik keçisi yavrusu - Park sorumlusu Veteriner Hekim Didem AkpınarEvcil Hayvanlar Parkı'nın yeni üyeleri Ankara (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, yeni doğan sakinleriyle ziyaretçilerini bekliyorÇevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Keçiören'in Uyanış Mahallesi'nde 19 dönümlük alanda kurulu olan Evcil Hayvanlar Parkı, Ankara keçisinden Ankara kedisine, tavşanlardan midilli atlarına, köpekten balığa kadar birçok hayvan türünü bünyesinde barındırıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle de çocuklu ailelerin uğrak yerleri arasında bulunan parkta yeni doğan Midilli atı ve Tiftik keçisi yavruları ilgi görüyor. Parkta nesli tüketmekte olan çok sayıda hayvan türü de özel koruma altına alınıyor, bakım ve beslenmeleri sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurduğu, iki çocuk oyun parkı, yapay şelale ve piknik alanı ile birbirinden farklı onlarca türü bünyesinde barındıran Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nda bilgisayar ve televizyondan uzaklaşarak, keçi yavruları midilli yavrularının kafeslerine giren çocuklar, hayvanları daha yakından tanıma imkanı buluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı sorumlusu Veteriner Hekim Didem Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada parkın 1998 yılında vatandaşların ziyaretine açıldığını belirterek, alan içerisinde başta Ankara 'nın simgelerinden olan Ankara Keçisi, Ankara Kedisi'nin de aralarında yer aldığı 47 tür hayvanın bulunduğunu söyledi.
Akpınar, vatandaşların ücretsiz olarak giriş yaptığı park bünyesinde deve, iguana ve fare türü bir hayvan olan Gine Pik'in yanı sıra papağan, kanguru ve lama, bir çok hayvan'ın ziyaretçilerini beklediğini söyledi.