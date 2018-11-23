Ev yemekleri satan bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

-SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN DETAY



( SAKARYA )- ‘Yetişin burayı yakıyorlar’ anonsu üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti- İş yerinin yandığını gören işletme sahibi sinir krizleri geçirdi- İşletmede su şişesi içerinde benzin bulundu SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ev yemekleri satan bir işletmede yangın çıktı. İşletmesinin yandığını gören iş yeri sahipleri itfaiyeye, ‘yetişin burayı yakıyorlar’ ihbarında bulundu. İş yeri sahibi olay yerinde sinir krizi geçirirken, yangın sonrasında işletmede su şişesi içerisinde benzin bulundu. Yangın, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Donatım İlçe Durakları mevkinde bulunan ev yemekleri yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'Yetişin burayı yakıyorlar' ihbarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç ve 8 personel olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin yandığı haberini alan ve daha sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi kadın sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren iş yeri sahibi için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan, söndürülen yangın sonrasında işletmede su şişesi içerisinde benzin bulundu. Ekipler, işletmenin kundaklandığı şüphesi üzerinde dururken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

