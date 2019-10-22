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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk öldü - SAKARYA

Ev yangınında 3 yaşındaki çocuk öldü - SAKARYA

- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detaylar - Çocuğun cenazesinin aktarılması - Çocuğun cenazesinin küçük tabutta taşınmasıEv yangınında 3 yaşındaki çocuk öldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Geyve ilçesinde çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Kamışlı Mahallesi'nde Ali Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3 yaşındaki Yiğit Bulut'un cansız bedenine ulaştı.Bulut'un cenazesi, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından belediye aracıyla Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ölüm haberini alan Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi.Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Ev Yangını Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri 

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