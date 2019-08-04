Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ev yangınına TOMA müdahale etti - ŞANLIURFA

Ev yangınına TOMA müdahale etti - ŞANLIURFA

- Binada çıkan yangından görüntüler - Olay yerindeki TOMA'dan detaylar - İtfaiye aracından detay - Dumandan etkilenin vatandaşların ambulansa gelişi - Ev sahibi Bayram Yılmaz ile röportajEv yangınına TOMA müdahale etti - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangına TOMA müdahale ederek söndürdüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangına TOMA müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı bir evin 1'inci katındaki Bayram Yılmaz'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yılmaz ailesi evi boşaltırken, yoğun duman nedeniyle binada oturan bazı kişiler de mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine TOMA ile gelen polis ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesini engellemek üzere bölgeye takviye TOMA aracı ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.Binada mahsur kalan vatandaşların tahliyesine ise polis ekipleri yardımcı oldu. Yoğun dumandan etkilenen 10 kişiyeyse 112 Acil Servisleri müdahale etti.Vatandaşlar, itfaiyeye geç gelmesi ve yetersiz ekipmana sahip olması nedeniyle tepki gösterdi.Ev sahibi Bayram Yılmaz, itfaiyenin çok geç geldiğini kendilerini yangından polis ekiplerinin kurtardığını belirterek, evin büyük bir kısmının yandığını can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını söyledi.

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Polis Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı