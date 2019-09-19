Ev yangını - TUNCELİ

- Yangından görüntüler - İtfaiye araçlarından görüntü - Yangın yerindeki vatandaşların görüntüsü - Bir vatandaşın kendi evinin çatısında hortumla soğutma çalışması yapması - Söndürme çalışmalarından görüntüler Tunceli 'de ev yangını - Pertek ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi, bir evde ise hasar oluştuTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Pertek ilçesinde çıkan yangın dolayısıyla 2 ev kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Fatma Kılıç'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki evlere sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Köylülerin de yardımıyla yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.Can kaybının yaşanmadığı yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, bir evde ise hasar oluştu.Evi yanan Fethi Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine ait evin tamamen yandığını söyledi.
Yangının komşularına da sıçradığını ifade eden Kılıç, "Komşumuzun evi kısmen yandı, diğer komşu evi ise betonarme olduğu için çatısı yandı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." diye konuştu.
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