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14 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ev yangını - KARABÜK

Ev yangını - KARABÜK

- Yangından görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden görüntü - Ambulanstan görüntü Karabük 'te ev yangınıKARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) ait işçi ve ailelerin kaldığı evde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde KARDEMİR işçisi Ş.B. ve ailesinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlar bir süre sonra bitişikteki eve de sıçradı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangına, Karabük ve Safranbolu belediyeleri ile KARDEMİR'e ait itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Polis Ev Yangını Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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