Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ev yangını - DENİZLİ

Ev yangını - DENİZLİ

- Yanan evin söndürülme çalışmaları Denizli 'de ev yangınıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çameli ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede Gülden Uysal'a ait iki katlı evin bitişiğindeki ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çameli ve Kirazlıyayla şubesi ekipleri sevk edildi.Eve sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.Evde hasar oluştu.Öte yandan itfaiye yetkilileri, yangına müdahale sırasında eşyaları kurtarmak için eve giren Mustafa Uysal'ın, yıkılan çatıdan son anda itfaiye eri tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Ev Yangını Bild İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı