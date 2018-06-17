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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ev yangını - DENİZLİ

Ev yangını - DENİZLİ

- Denizli 'de ev yangını - Yangın çıkan evden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Denizli 'de ev yangınıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Siteler Mahallesi'nde Serdar Akyıldız'a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı.Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altını alarak, söndürdü.Elektrik kontağından çıktığı bildirilen yangında evde maddi hasar oluştu.

Polis Ev Yangını Bild Yangına Müdahale Trol 

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