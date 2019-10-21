Ev yangını - BURSA Video

- Yangının çıktığı evin bulunduğu sokak - Duman ve isle kaplanan bina - İtfaiye aracı ve ekipler - Yanan daire - Polis ve ambulans - İftaiyecilerin hortumla yangını söndürmesi Bursa 'da ev yangınıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir ev yangında kullanılamaz hale geldi.Selimiye Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en alt katında Sima Çelik'in (31) oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede alevler tüm daireyi sardı.Çelik'in bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü.Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, Çelik'in evde beslediği köpeği yanarak telef oldu.
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