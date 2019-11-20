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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ev yangını - BİLECİK İzle

Ev yangını - BİLECİK İzle

- Yanan binadan görüntüler - İtfaiyenin yangına müdahalesi Bilecik 'te ev yangınıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi 571. Sokakta M.C'ye ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede çatıya sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Ev Yangını Nadan Yangına Müdahale Trol 

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