Ev yangını - BİLECİK İzle

- Yanan binadan görüntüler - İtfaiyenin yangına müdahalesi Bilecik 'te ev yangınıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi 571. Sokakta M.C'ye ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede çatıya sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
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