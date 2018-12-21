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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ev Yangını - BALIKESİR Haberi

Ev Yangını - BALIKESİR Haberi

- Olay yerinden görüntüler Balıkesir 'de ev yangını - Edremit ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında, maddi hasar meydana geldiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Cemil Temel Mahallesi Hızırreis Caddesi 427. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, binanın girişini ve ikinci katını sardı. Bina sakinlerinin tahliyesinin ardından yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, binanın giriş ve ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Ev Yangını 

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