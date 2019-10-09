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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ev yangını - ADIYAMAN

Ev yangını - ADIYAMAN

- İtfaiye araçları - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yanan evin içinden görüntüler - Mahalle sakinlerin görüntüsü Adıyaman 'da ev yangını - Dumandan etkilenen anne ve 3 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.Menderes Mahallesi 9045 Sokak'ta Kaplan ailesinin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Münevver Kaplan (24) ve 3 yaşındaki oğlu Poyraz Kaplan, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Hastane Ev Yangını Yangına Müdahale 

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