Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ev yangını - ADIYAMAN

Ev yangını - ADIYAMAN

- Evden yükselen dumanlar - Ekiplerin yangına müdahalesi - İtfaiyecilerin evin içine girmesi - Ev sahibinin baygınlık geçirmesiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da Suriyeli bir kişinin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi 2358 Sokak'ta Suriyeli kadın Afaf el Ali'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası Suriyeli kadın dumandan etkilendi.İlk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Suriyeli Ali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bild Yükselen Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı