Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ev yangını - ADANA

Ev yangını - ADANA

- Ekiplerin yangına müdahalesi - Vatandaşların yangını izlemesi - Görevlinin konuşması Adana 'da ev yangını - Buzdolabının elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılamaz hale geldiADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde büyük hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanın 5'inci katında evde kimsenin bulunmadığı sırada dumanlar yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.İlk tespitlere göre, buzdolabına ait elektrik kablonun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Bina sakinleri, ev sahibini arayarak yangınla ilgili bilgi verdi.

Buzdolabı Elektrik Kablosu Ev Yangını Bild Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı