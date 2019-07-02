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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ev yangını: 1 yaralı - AYDIN Video

Ev yangını: 1 yaralı - AYDIN Video

- İtfaiye erlerinin olay yerine gelmesi - Evden yükselen dumanlar - Çevre sakinlerinin olay yerinde toplanması - Yaralının ambulansa taşınması - Yangın söndürme çalışmalarıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Ömer Eliş'e ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki eve sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, yangın sırasında mahsur kalan ev sahibi Eliş'i güçlükle tahliye etti.Dumandan etkilenen KOAH hastası 61 yaşındaki Eliş, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eliş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Yangın sonucunda iki ev de kullanılmaz hale geldi.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Yükselen 

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