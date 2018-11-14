Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ev yangını: 1 ölü - ÇANAKKALE

Ev yangını: 1 ölü - ÇANAKKALE

- İtfaiyenin soğutma çalışmaları - Yangında ölen kişinin komşusu ile röportaj - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanan evde incelemesi Çanakkale 'de ev yangını: 1 ölüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyündeki bir evde çıkan yangında, yaşlı adam hayatını kaybetti.İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çaldağ'da yaşayan Hüseyin Eren'e (93) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Ekipler, ev sahibi yaşlı adamın cesedini buldu.Eren'in cenazesi, cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Tek katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Ev Yangını Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı