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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ev ve samanlık yangını - SİNOP İzle

Ev ve samanlık yangını - SİNOP İzle



: - Boyabat İlçesi Yenimehmetli Köyünde ev ve samanlık yangınından detaylar - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detaylar - Halil Odabaşı ile röportaj Sinop ’ta ev ve samanlık yangınıSİNOP (AA) - Sinop ’un Boyabat ilçesinde, bir ev ve samanlık yandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimehmetli köyünde Halil Odabaşı’na ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, samanlığın yanındaki eve de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev ve samanlıkta büyük çapta hasar oluştu.Odabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Evde otururken dumanları görünce avluya indim. Samanlıktaki samanların alev aldığını görünce itfaiyeyi aradım." diye konuştu.

Mehmetli Samanlık 

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