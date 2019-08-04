Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ev ve ahır yangını - KAYSERİ Haberi

Ev ve ahır yangını - KAYSERİ Haberi

- Yangın çıkan ahırdan görüntü - Yangından etkilenen evden görüntüler - Mahalle sakinlerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Yangında etkilenenlere sağlık ekiplerinin müdahale Kayseri 'de ev ve ahır yangını - Sarıoğlan ilçesindeki yangında 3 küçükbaş hayvan telef olduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesinde, bir ev ve ahırda çıkan yangında 3 koyun telef oldu.Alınan bilgiye göre, Güzelyazı Mahallesi'nde, Emin Var'a ait evin yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle tutuştu.Kısa sürede büyüyen yangın, önce evin çatısına, daha sonra da ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinleriyle yangını söndürdü.Yangında büyük çapta hasar oluşan ahırda bulunan 3 koyun telef oldu.Yangının, ahırdaki süt sağım makinesi tüpünün patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Oğlan Sağlık Ekipleri Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı