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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga - İSTANBUL

Ev sahibiyle nakliyeci arasında kavga - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarEv sahibiyle nakliyeci arasında kavga - Taraflar arasında silah ve tornavidanın da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de ev sahibi ile nakliyeci arasında çıkan kavgada, iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2491. Sokak'ta oturan kişi, eşyalarını taşıması için çağırdığı nakliyeci ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Taraflar arasında büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Silah ve tornavidanın da kullanıldığı kavgada, iki kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Arbede Sağlık Ekipleri 

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