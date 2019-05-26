Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

Şüphelilerin apartmanlara girişleri

Hırsızlık Zanlısı Adli Kontrol Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Apartman sakinin silahla kovalaması
-Şüphelilerin kaçması
-Şahısların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının, bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden tekinin 45 ayrı suçtan aramasının olduğu ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Ö.Y (23) ve S.P. (21) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y. 'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartman sakini silahla kovaladı Öte yandan 2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor. Şüphelilerin koşarak girdikleri apartmandan çıktıkları görülen görüntülerde, bir apartman sakinin elindeki silahla şüphelileri kovaladığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı