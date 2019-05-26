Ev sahibinin silahla hırsızları kovalaması kamerada

-Apartman sakinin silahla kovalaması

-Şüphelilerin kaçması

-Şahısların emniyetten çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu’nda evlere dadanan 2 hırsızlık zanlısının, bir apartman sakini tarafından silahla kovalanması kameralara yansıdı. Polisin operasyonuyla yakalanan şüphelilerden tekinin 45 ayrı suçtan aramasının olduğu ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda evlere dadanan hırsızlık zanlıları polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Ö.Y (23) ve S.P. (21) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 23 yaşındaki Ö.Y. 'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartman sakini silahla kovaladı Öte yandan 2 şüphelinin evlere girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri bir daire sakini tarafından silahla kovalandığı görülüyor. Şüphelilerin koşarak girdikleri apartmandan çıktıkları görülen görüntülerde, bir apartman sakinin elindeki silahla şüphelileri kovaladığı görülüyor.

