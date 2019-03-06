Ev sahibi baygınlık geçirdi, çıkan yangına ilk müdahale komşudan geldi

--Komşuların yangın mahalinde toplanmaları,

-Yangına araç tüpüyle müdahale eden komşu Gökhan Şahin2in yangını ve müdahalesini anlatması

--İtfaiye araçlarından ve ekiplerinden görüntü

--Bayılan Gülizar Karabulut’a itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

--Gülizar Karabulut’un ambulansa alınması



( DÜZCE )- Alevleri gören kadın paniğe kapılınca bayıldı DÜZCE



- Akşam saatlerinde Düzce’de meydana gelen yangında, sigorta panelindeki kısa devre kabloları tutuşturdu. Ev sahiplerinin yardım çağrısı ile aracındaki yangın tüpünü kapan komşu, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Ev sahibinin eşi paniğe kapılarak baygınlık geçirdi. Yangın; Akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Körpeçler Mahallesi 1517. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Körpeçler Mahallesi 1517.Sokakta Necati Karabulut’a ait 3 katlı evin girişinde bulunan sigorta paneli kısa devre yaptı. Ardından binanın elektrik sistemini tutuşturan kısa devre nedeniyle kablolar bir anda alev aldı. O esnada evde bulunan Gülizar Karabulut, sigortanın attığını düşünerek bina girişine indiğinde kabloların alev aldığını gördü. Paniğe kapılarak çığlık atan Gülizar Karabulut’un yardımına karşı evde oturan komşusu Gökhan Şahin hemen aracında bulunan yangın tüpünü alarak koştu. Alevlere müdahale eden komşu Gökhan Şahin, kısa sürede yanan kabloları söndürdü. Bu esnada soludupu duman ve yaşadığı panik nedeniyle Gülizar Karabulut, bayıldı. Yangın ihbarı ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışması yaparken bayılan Gülizar Karabulut2a da ilk müdahalesini yaptılar. Ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülizar Karabulut, hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta yapılan tedavisinin ardından evine geri döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (SA-

