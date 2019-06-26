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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yapma yarışına girdi

Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yapma yarışına girdi

intihar girişiminde bulunan adamın görüntüsü

Canlı Yayın Sağlık Ekibi Basın Açıklaması İntihar Girişimi Cep Telefonu 

-Canlı yayın telaşı
-Çevreden kabalık detaylar
-Şahsın apartmandan çıkartılması
-Ambulansa bindirilmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş'ta ev sahibi anahtarı alınca bir binanın çatısına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulunan kiracı, ikna edildikten sonra elindeki boş anahtarlığı göstererek "O anahtar buraya gelecek" diye bağırdı - Bazı vatandaşlar intihar girişimini cep telefonu kamerasıyla çekerek canlı yayın telaşına düştü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta ev sahibinin anahtarı aldığı kiracı, bir binanın çatısına çıkarak jiletle intihar girişiminde bulundu.Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında meydana geldi. Ev sahibinin anahtarını aldığı öğrenilen 38 yaşındaki Soner Akboğa, marketten jilet alıp 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri de hazır bulundu. O esnada çevreye toplanan bazı vatandaşlar ise gülümseyerek canlı yayın telaşına tutuştu. Bir vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayını, adeta spiker gibi anlattı. Polis ekipleri kısa süre sonra Soner Akboğa'yı ikna ederek çatıdan indirdi. Apartmandan çıkartılarak ambulansa doğru götürülen Soner Akboğa, basın açıklaması yapmak istediğini söyledi.

Kolları kanlar içerisinde olan Akboğa'yı ekipler ambulansa doğru götürürken, ambulansa bindirilen Soner Akboğa, orada da rahat durmadı. Ambulanstan inmeye çalışan Akboğa ilk girişiminde başarılı olamadı. İkinci girişiminde ambulanstan inen Akboğa, elindeki boş anahtarlığı göstererek "O anahtar buraya gelecek" diye bağırdı. Akboğa daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.
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