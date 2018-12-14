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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ev kadınlarının düzenlediği yerel kıyafet defilesine yoğun ilgi Haberi

Ev kadınlarının düzenlediği yerel kıyafet defilesine yoğun ilgi Haberi

Kursiyer bayanlar

Siyer Defile El Emeği Göz Nuru Dell Modeller 

-Slâyt gösterimi
-Yerel kıyafetli çocuklar
-Yerel elbiselerle bayanların defilesi
-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ayvanat Kadın ve Kültür Merkezi birimi sorumlusu Hanım Baydilli röp
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kurs gören ev kadınlarının yıl boyunca hazırladığı kıyafetlerden oluşan defile yoğun ilgi gördü. Siverek Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ayvanat Kadın ve Kültür Merkezinde dikiş-nakış ve kuaför kurslarında eğitim gören ev hanımları, 2018 yılı içinde kendi tasarımları olan elbiseleri, düzenledikleri defile ile katılımcıların beğenisine sundu. Modern tasarımların dikkat çektiği defilede yerel motifli elbiseler de yer aldı. Düzenlenen programla tanıtım yapan kursiyerlerin saç modelleri de kuaför kursunda eğitim gören bayanlar tarafından yapılırken, defile yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bir saat süren program, kreş çocuklarının gösterisiyle sona erdi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru tasarımlarını tanıtmak amacıyla defile düzenlediklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Ayvanat Kadın ve Kültür Merkezi birimi sorumlusu Hanım Baydilli, "Beğeniye sunduğumuz tüm elbiseler Ayvanat biriminde bulunan kursiyerlerimizin tasarımıydı. Düzenlediğimiz etkinlikle en azından bayanların bu birimde neler yapıldığını öğrenmeleri açısından önemliydi.” Mahalledeki dezavantajlı bayanlara ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Baydilli, “Onların buradan hizmet alması bizler için önemliydi. Birimimizden memnun kalmaları için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Onların memnuniyetlerini dile getirmeleri elbette bizleri de mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Resul Yılmaz’ın bayanlara bu denli önem vermesi bizler içinde çok önemliydi. Çok güzel bir proje ile başladık ve başkanımız bizleri destekleyerek devamını getirdi. Tüm bayanlarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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