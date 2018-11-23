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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ev kadınlarından köy okulu öğrencilerine destek

Ev kadınlarından köy okulu öğrencilerine destek

Ev kadınlarından görüntü

Kırtasiye Malzemesi Kullar Sevindik Öğrenciler 

-Öğretmenlerden ve öğrencilerden görüntü
-Dağıtılan pastalardan görüntü
-Kırtasiye malzemelerinin dağıtılması
-Mont ve ayakkabılardan görüntü
-Röportajlar

( ADIYAMAN -ÖZEL) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir araya gelen ev hanımları kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemeleri ve evlerinde yaptıkları pastaları, kekleri köy okulu öğrencilerine dağıttı.
Adıyaman’da, yaşayan ve tamamı gönüllü olan 9 ev hanımı yardıma ihtiyacı olan köy okulu çocuklarının mutluluklarına mutluluk katıyorlar. Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçaları yapan, Zeynep Kaya, Aysel Konuk, Pınar Akgül, Züleyha Çelik, Ayla Arpacı, Gonca Pektaş, Nazan Duymaz ve Nilüfer Akın ve Ayşe Köseli, merkeze bağlı Kömür Beldesi Anadolu Lisesi öğrencilerine dağıttı.
6 Yılda toplam 19 köy okulunun öğrencileri ile bir araya gelen ev hanımları, Kömür Beldesi Anadolu Lisesi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere evde yaptıkları yiyecekleri ikram eden ev hanımları daha sonra kırtasiye malzemesi, ayakkabı ve kışlık yiyecek dağıttı.
Ev hanımlarının yaptıkları yardımlar karşısında oldukça mutlu olan köy okulu öğrencileri ev hanımlarına teşekkür ederek mutluluklarını ve sevinçlerini onlara sarılıp öperek gösterdi. Çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan ev hanımlarından Zeynep Kaya, arkadaşlarla 6 yıldır gönüllü olarak 19 köy okulunu gezdiklerini amaçlarının çocuklara bir şeyler katmak olduğunu vurguladı. Gelen yardımlarla mutlu olduklarını dile getiren okul öğrencilerinden Erhan Bozkurt, "Ablalarımız biz yardım getirmiş, çok sevindik. Köy okullarının unutulmaması bizleri çok mutlu etti. Bizlerde büyüdüğümüzde bu şekilde yardımlar yapacağız. Ablalarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Ev hanımları tarafından köy okulu öğrencilerine yapılan yardımların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
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